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15.11.2018 15:04
Рубрика: Легковые авто

Где самые агрессивные водители в России

Текст: Борис Захаров
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Эксперты выяснили, что безопаснее всего перемещаться на автомобиле по дорогам Ставрополья - там живут самые аккуратные водители, 44% которых ни разу не были в ДТП и только 14% предпочитают агрессивный стиль вождения.

Зато в Челябинске в любви к агрессивному вождению признались 29% опрошенных. Самыми же "аварийными" регионами в нашей стране, согласно исследованию, является Пермский край и Татарстан - только 19% респондентов из этих субъектов РФ не попадали в аварии.

Фото: depositphotos.com
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В целом в различных ДТП побывали 69% российских водителей. Почти половина автовладельцев - 49% - становились участниками аварии один или два раза за свою водительскую карьеру, 17% - от трех до пяти раз. Еще у 2% случалось от шести до десяти ДТП. Почти трети российских водителей (31%) посчастливилось ни разу не попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Аналитики "Авито Авто" по итогам всероссийского опроса, в котором приняли участие более 5 000 человек, также определили основные актуальные тренды вождения в нашей стране.

Так, согласно исследованию, 70% российских автолюбителей предпочитает классический, спокойный стиль вождения. Еще 19% оказались сторонниками агрессивного, скоростного поведения на дороге, а 6% предпочли медленный и спокойный стиль. Еще 5% россиян признались, что их стиль зависит "от настроения", "от ситуации", "от скорости потока". Наконец, неудивительно, что 76% женщин, согласно опросу, выбирают "умеренный" (76%) и медленный (8%) стиль вождения, в то время как доля мужчин, предпочитающих ехать "умеренно" и медленно, составляет 68% и 6%.

Фото: depositphotos.com
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Также, согласно исследованию, представители сильного пола становятся участниками ДТП на 19% чаще женщин. При 46% женщин вообще ни разу не попадали в ДТП. Среди мужчин таких - только четверть.

А вот и еще один интересный тренд, выявленный опросом. С возрастом россияне становятся сдержаннее за рулем. Доля тех, кто предпочитает агрессивный стиль, снижается с 31% в категории 18-25 лет до 19% в категории 26-45 лет и до 9% в возрастной категории от 46 лет и старше.

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#автомобили