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15.11.2018 12:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге стартовал Международный культурный форум

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открыли Санкт-Петербургский международный культурный форум. В этом году знаковое событие культурной жизни страны пройдет уже в седьмой раз и по традиции предложит гостям более чем насыщенную программу - это не только важные деловые события, но и лучшие спектакли, выставки, кинопоказы, презентации. Отдельные проекты представят страны - гостьи, которыми в 2018 году стали Италия и Катар.

В течение трех дней - с 15 по 17 ноября - Северная столица будет жить в особенном, праздничном ритме - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, политики, бизнесмены, эксперты… Всего более 35 тысяч участников из сотни стран съехались, чтобы обсудить самые острые проблемы культуры во всех ее проявлениях, обменяться мнениями и опытом, завести новые контакты.

Фото: kinopoisk.ru
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Центральной площадкой форума, как и прежде, стал Главный штаб Эрмитажа, а мероприятия деловой программы принимает Российский этнографический музей. Но на деле форум охватит весь город - свои двери откроют музеи, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы, библиотеки. События масштабного культурного марафона пройдут по 14 тематическим секциям: от балета до уличных театров, от туризма до народного творчества.

- Я помню, как все начиналось в 2013 году: первый форум был похож на небольшую дискуссию с 70 участниками. А сегодня - это лучшая мировая площадка для обсуждения культурных трендов. Мы надеемся, что в этом году форум станет также и площадкой для новых свершений в сфере культуры во имя процветания всего человечества, - сказала на церемонии открытия вице-премьер правительства Ольга Голодец.

А вот министр культуры РФ Владимир Мединский представил воодушевляющую статистику. Согласно самым актуальным данным ВЦИОМ, за последние три года доля россиян, принимающих участие в культурных событиях, выросла на 30 процентов.

- Успех форума был бы невозможен без нескольких моментов. Это возрастающий интерес к истории культуры, вовлеченность молодежи, которую мы сейчас видим. Сегодня каждый четвертый россиянин ходит в музеи, 70 процентов опрошенных проявляют интерес к проектам в "цифре", разнообразным приложениям, 40 - регулярно ходят в театры. Ну и конечно, в 2018 году у нас была беспрецедентная грантовая поддержка, - подчеркнул министр.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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На открытии также выступил министр культуры и спорта Государства Катар Спалах Бен Ганем Аль-Али, который отметил: культурный форум - "прекрасная возможность встретиться, продемонстрировать богатство культур каждого народа и попытаться сыграть единым оркестром". Посол Италии в России Паскуале Терраччано в свою очередь добавил, что Петербург является "идеальной декорацией" для всех тех проектов, которые страна представит в России.

Помимо целого ряда соглашений о сотрудничестве, которые будут подписаны между культурными учреждениями на деловой площадке, в рамках форума пройдет фестивальная программа. Так Европейская театральная премия, которая вручается в рамках форума впервые, покажет зрителям спектакль "Гроза" Андрея Могучего, "Швейк. Возвращение" Валерия Фокина, "Дыхание" португальского режиссера Тьяго Родригеса. На гала-концерте II Международного форум-феста Jazz Across Borders выступят обладательница премии "Грэмми" Патти Остин, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Отрывок из нового фильма продемонстрирует также "Квартет И".

Одним из важнейших мероприятий ПМКФ станет вручение общенациональной премии "Меценат года", учрежденной Министерством культуры РФ. В этом году на церемонии отметят лауреатов в таких номинациях, как сохранение культурной инфраструктуры в регионах России, поддержка культуры села, сохранение и развитие национальных культур и других.

Культура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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