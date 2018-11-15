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15.11.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело о поджоге школьницы на вечеринке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту получения ожогов 14-летней девочкой. Расследование ведется в рамках статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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ЧП произошло в доме №16/1 по проспекту Науки. В квартире находилось четверо подростков.

Ночью по этому адресу вызвали бригаду "скорой", которая госпитализировала с вечеринки 14-летнюю школьницу. У нее были диагностированы ожоги головы, рук и ног.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Началась проверка. По предварительным данным, ожоги девочка получила из-за горючей жидкости. Кто облил школьницу и поджег, сейчас выясняется.

Ранее в петербургском главке сообщили, что в полицию доставили 15-летнего подростка и его 16-летнюю подругу, участвовавших в вечеринки. Данные о четвертом подростке, присутствовавшем в квартире в момент происшествия, устанавливаются.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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