В Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль валторнистов

VI международный фестиваль валторнистов, Санкт-Петербург, Большой зал филармонии, 18-21 ноября

Этот инструмент - валторна - занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из двух самых сложных для исполнителя музыкальных инструментов. Быть может, и поэтому музыкантов, выбирающих валторну как свой инструмент, в России не так много: на 72 флейтиста в нашей стране приходится всего два валторниста.

Валторновый фестиваль - попытка возродить интерес к этому инструменту, показать его богатейшие возможности. Ведь без валторны, как отмечают специалисты, невозможно исполнение многих симфонических шедевров - например, произведений Малера, Шостаковича.

Главная интрига нынешнего фестиваля - петербургская премьера сложнейшего произведения - концерта Naturaleza humana, написанного для валторны с оркестром современным американским композитором испанского происхождения Хуаном Коломером. Его музыка известна широкому слушателю по саундтрекам к голливудским кинобестселлерам "День без мексиканца", "Темный медовый месяц", "Шекспир внутри ... и снаружи". Это произведение, считает автор, способен исполнить единственный музыкант в мире - Хавьер Боне, он и станет гостем шестого "Хорнфеста" (так называют в Европе валторновые фестивали). Хавьер Боне в совершенстве владеет секретами исторического исполнительства и всеми возможностями современного инструмента.

В концертах фестиваля впервые примет участие и единственный в мире Государственный роговой оркестр под управлением художественного руководителя Сергея Поляничко. Созданный им в 2006 году коллектив сегодня стал полноправным участником "Петербург-Концерта". Обретение такого солидного статуса и крыши над головой позволит музыкантам полнее раскрыть свои возможности.

- Особенностью охотничьего рога является тот факт, что каждый может исполнять только одну ноту, - рассказывает Сергей Поляничко. - Поэтому оркестр - как живой орган - где каждый музыкант - отдельная нота, а вместе десятки рогов рождают уникальное звучание.

Тембрально голос рога очень близок валторне - он глубокий, таинственный, завораживающий.

В концертах фестиваля, которые пройдут на трех разных площадках, прозвучат произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Россини, Равеля, Шостаковича, Глиэра и других композиторов.

Хедлайнерами фестиваля в этом году станут такие исполнители, как солист Мариинского театра Дмитрий Воронцов, Оливье Дарбелле (Швейцария), Андрей Карапищенко (Россия), а также армянский музыкант Вардан Арутюнян, блистательно демонстрирующий публике возможности национального духового инструмента дудука.

Организаторы "Хорнфеста" много внимания уделяют популяризации валторны. На "Хорнфесте" запланированы многочисленные мастер-классы. В них обычно принимают участие десятки молодых исполнителей, а в прошлом году уроки мастеров посетили 200 юных музыкантов.

Важно отметить, что помимо Петербурга, концерты VI валторнового фестиваля пройдут также в Волгограде и Астрахани.