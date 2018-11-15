В Вологде женщине и ее сожителю предъявили обвинение за избиение детей

Следственный комитет Вологодской области предъявил обвинение матери двоих малолетних детей и ее сожителю по двум частям статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в поле зрения правоохранительных органов 25-летняя мать попала, когда привела старшего двухлетнего сына в больницу. У мальчика врачи обнаружили травму бедренной кости. Медики решили сразу проверить и семимесячного малыша, которого мать принесла с собой. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и переломы ребер. Детей госпитализировали.

Следователи выяснили, что 25-летняя мать и ее 23-летний сожитель вместе пьянствовали. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил старшего мальчика до такого состояния, что сломал ему бедренную кость. Над семимесячным малышом мать и сожитель издевались уже вместе. У мальчика кроме травмы головы, переломов ребер были еще и ожоги. При этом мать за медицинской помощью не обращалась.

В настоящее время оба фигуранта уголовного дела арестованы. Продолжается расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности и против органов опеки, специалисты которого получали сигналы о неблагополучной семье, но вовремя ничего не предприняли и детей не изъяли.

Сейчас малыши находятся в детской областной больнице. Им уже ничего не угрожает. После лечения их передадут в специализированный дом ребенка. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.