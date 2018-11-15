Главгосэкспертиза одобрила смету реставрации Ласточкиного гнезда

Крымский филиал Главгосэкспертизы России завершил проверку сметы реконструкции и реставрации архитектурной жемчужины полуострова - дворца "Ласточкино гнездо". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ремонтные работы будут нацелены на сохранение объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Эксперты пишли к выводу, что сметная стоимость работ определена точно, поэтому выдано положительное заключение на реставрацию. Предстоит отремонтировать перемычки оконных и дверных проемов, цокольную часть входной зоны и башни, поверхность каминной трубы, верхние пояса башни и зубцы здания. Также будут отреставрированы исторические декоративные элементы фасадов из известняка и бетона, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров. Кроме того, предусмотрено архитектурно-художественное освещение дворца и скалы, на которой он сооружен.

Реконструкцию профинансируют в рамках федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года". Ранее, в июле 2018 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию и реставрацию дворца.

В 2016-2017 годах проводилось тщательное исследование скалы, на которую "посажено" Ласточкино гнездо, и его конструктивных элементов. После возвращения Крыма в состав РФ специалисты пришли к выводу, что памятник архитектуры находится в аварийном состоянии, и его посещение было ограничено.

Справка "РГ"

Дворец-замок "Ласточкино гнездо" возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля по проекту архитектора Леонида Шервуда. Памятник стоит на мысе Ай-Тодор на высоте 40 метров над морем. Его фасады выполнены в стиле неоготики с элементами португальской и мануэлинской архитектуры. Башню и центральную часть здания венчают шпили пинаклей. Балкон-галерею второго этажа башни поддерживают четыре исторических резных консоли. Здание декорировано зубцами из тесаного камня. Вокруг башни и центральной части расположен пояс декоративных бойниц. При реконструкции в 1968-1980 годах были заново отстроены шпили, а сама башня стала выше.