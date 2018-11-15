Крым и Пакистан договорились укрепить связи в сфере образования

Республика Крым и Исламская Республика Пакистан продолжат сотрудничество в гуманитарной сфере, прежде всего в образовании. О возможных аспектах таких связей шла речь во время визита пакистанской делегации, прибывшей в Крым.

История гуманитарных контактов между регионами насчитывает уже десятилетия. Еще в советское время студенты из различных провинций Пакистана получали высшее образование в Крыму. В основном это были будущие врачи, поступившие тогда еще в Крымский медицинский институт. Сейчас этот вуз стал частью Крымского федерального университета (КФУ), но связи с зарубежными странами от этого только укрепились.

- Наш университет имеет полувековой опыт обучения иностранных студентов, - рассказал ректор КФУ Андрей Фалалеев. - Сегодня у нас обучаются представители 52 стран. В этом году, в рамках 100-летнего юбилей университета, проходила большая конференция выпускников, на которую приехали специалисты из десятков стран, получившие высшее образование в Крыму.

Во многих государствах существуют сообщества выпускников крымских вузов. Есть такая неформальная организация и в Пакистане. Все, кто учился в Крыму, сохранили о нем добрую память и научились здесь взаимопониманию между людьми разных стран и национальностей.

- В Пакистане есть социальная сеть, в которой участвуют наши бывшие студенты, ставшие специалистами у себя на родине, - рассказал Андрей Фалалеев. - Доверие между людьми сегодня становится валютой нового времени.

Члены пакистанской делегации, представляющие пуштунское национальное сообщество, хотели бы и дальше развивать гуманитарные связи, прежде всего в сфере высшего образования.

- Мы должны пользоваться образованием, ведь оно лучше способствует налаживанию взаимоотношения между народами, чем диалог государств, - отметил председатель национальной партии Пакистана "Авами Нэшнл Парти" Асфандияр Вали Хан.

Сторонники этой политической силы создали в своей стране гуманитарный фонд, который ставит своей целью развитие гуманитарных контактов с Россией и ее регионами, включая Крым. В свою очередь в республике рассчитывают, что зарубежные делегации разрушат информационный вакуум, образовавшийся вокруг полуострова, достоверной информацией о нем и донесут до людей правду о Крыме.

- Вы сами увидите, как за последние четыре года развивается наша республика, и донесете свое видение до ваших соотечественников, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Для нас очень важно, чтобы до людей доходила объективная информация и личные контакты, непосредственное общение между людьми - самый лучший инструмент взаимопонимания.

Делегация Пакистана пробудет в Крыму до 17 ноября.