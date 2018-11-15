Крым и Пакистан договорились укрепить связи в сфере образования

Новости

Лыжник Устюгов не будет участвовать в трех первых этапах Кубка мира 13:34
Россияне в конце недели увидят самый яркий звездопад осени 13:33
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором 13:24
В декабре выйдет кроссовер "Теории Большого взрыва" и "Юного Шелдона" 13:23
Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта 13:21
Роструд подготовил памятки для опытных работников 13:19
Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства 13:19
Путин рассказал о влиянии санкций на график встреч с Трампом 13:17
В Кремле опровергли просьбу Путину пройти через металлоискатель 13:14
Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder 13:13
В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца 13:00
Subaru начала продажи нового поколения Forester 13:00
В Индии нашли "предка человека" возрастом 11 миллионов лет 13:00
В Сибири 10-летняя каратистка отбилась от насильника 12:57
Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе 12:52
В Москве у подростка вырос камень в носу 12:45
Крымские таможенники изъяли у украинца книгу 1810 года 12:40
Умерла актриса Скотти Макгрегор 12:36
В Гренландии найден гигантский кратер от древнего взрыва 12:31
Беларусь отметила важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе 12:30
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса 12:29
ВАДА объявило дату визита делегации в Россию 12:27
На Урале вновь зафиксированы подземные толчки 12:25
Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро 12:23
Путин: Санкции не остановят сотрудничества России с другими государствами 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крым и Пакистан договорились укрепить связи в сфере образования

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Республика Крым и Исламская Республика Пакистан продолжат сотрудничество в гуманитарной сфере, прежде всего в образовании. О возможных аспектах таких связей шла речь во время визита пакистанской делегации, прибывшей в Крым.
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

История гуманитарных контактов между регионами насчитывает уже десятилетия. Еще в советское время студенты из различных провинций Пакистана получали высшее образование в Крыму. В основном это были будущие врачи, поступившие тогда еще в Крымский медицинский институт. Сейчас этот вуз стал частью Крымского федерального университета (КФУ), но связи с зарубежными странами от этого только укрепились.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью РФ

- Наш университет имеет полувековой опыт обучения иностранных студентов, - рассказал ректор КФУ Андрей Фалалеев. - Сегодня у нас обучаются представители 52 стран. В этом году, в рамках 100-летнего юбилей университета, проходила большая конференция выпускников, на которую приехали специалисты из десятков стран, получившие высшее образование в Крыму.

Во многих государствах существуют сообщества выпускников крымских вузов. Есть такая неформальная организация и в Пакистане. Все, кто учился в Крыму, сохранили о нем добрую память и научились здесь взаимопониманию между людьми разных стран и национальностей.

- В Пакистане есть социальная сеть, в которой участвуют наши бывшие студенты, ставшие специалистами у себя на родине, - рассказал Андрей Фалалеев. - Доверие между людьми сегодня становится валютой нового времени.

Члены пакистанской делегации, представляющие пуштунское национальное сообщество, хотели бы и дальше развивать гуманитарные связи, прежде всего в сфере высшего образования.

- Мы должны пользоваться образованием, ведь оно лучше способствует налаживанию взаимоотношения между народами, чем диалог государств, - отметил председатель национальной партии Пакистана "Авами Нэшнл Парти" Асфандияр Вали Хан.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Дамаске названы сферы сотрудничества Крыма и Сирии

Сторонники этой политической силы создали в своей стране гуманитарный фонд, который ставит своей целью развитие гуманитарных контактов с Россией и ее регионами, включая Крым. В свою очередь в республике рассчитывают, что зарубежные делегации разрушат информационный вакуум, образовавшийся вокруг полуострова, достоверной информацией о нем и донесут до людей правду о Крыме.

- Вы сами увидите, как за последние четыре года развивается наша республика, и донесете свое видение до ваших соотечественников, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Для нас очень важно, чтобы до людей доходила объективная информация и личные контакты, непосредственное общение между людьми - самый лучший инструмент взаимопонимания.

Делегация Пакистана пробудет в Крыму до 17 ноября.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума дала меценатам налоговые льготы
ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"