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15.11.2018 10:47
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор проверил молочные предприятия, производящие фальсификат

Текст: Ольга Игнатова

Внеплановые проверки заводов-производителей молочной продукции в Брянской, Ростовской, Московской областях и Республике Башкортостан были проведены сотрудниками Роспотребнадзора после получения лабораторных исследований, показавших, что на этих предприятиях изготавливают фальсификат.

Фото: depositphotos.com
Сколько молочного фальсификата притаилось на полках магазинов

Как ранее писала "Российская газета", Роспотребнадзор и Национальной союз производителей молока обнародовали результаты выборочной проверки молочной продукции, которую закупили в одном из сетевых супермаркетов в Москве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко лично отобрали с прилавков 31 упаковку молока жирностью 3,2 процента и 21 упаковку сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм.

Фальсифицированными оказались четыре образца, проверенных в лаборатории столичного Центра гигиены и эпидемиологии. Это всего семь процентов молока и восемь процентов сыра. Недобросовестные производители заменили в составе этих продуктов молочные жиры растительными.

В отношение недобросовестных производителей возбуждены дела об административном правонарушении. Им грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 1 млн рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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