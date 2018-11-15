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15.11.2018 15:05
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с немцами в красной форме

Текст: Данила Жиляев
Сборная России по футболу готовится провести контрольный матч против сборной Германии. В день игры стало известно, в какой форме наша команда выйдет на поле.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Футболистом Ахметовым заинтересовался лондонский "Арсенал"

Футболисты сборной сыграют с немцами в красной форме. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Голкипер - им будет Андрей Лунев - наденет зеленый свитер.

Матч между сборными Германии и России состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Встреча с немцами станет одной из двух для нашей команды, которые она проведет в течение недели. В следующий вторник 20 ноября в Стокгольме подопечные Станислава Черчесова завершат групповой этап Лиги наций УЕФА матчем со шведами.

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