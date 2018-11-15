Специальный режим для самозанятых одобрен окончательно

Госдума окончательно приняла три закона о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Няни, репетиторы и другие люди, работающие сами за себя, смогут платить подоходный налог по льготной схеме - всего в 4-6 процентов вместо обычных 13. Эксперимент на эту тему будет проводиться в течение 10 лет в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области.

Этот уникальный налоговый режим очень нужен тем, кто хочет выйти из тени и войти в нормальное правовое поле, подчеркнул основной автор поправок, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Условия по-настоящему льготные: самозанятому нужно будет платить всего 4%, если он работает с другими физлицами. Если же работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров юрлицам и индивидуальным предпринимателям, то ставка налога составит 6%. Новый режим коснется тех, кто не имеет работодателя и подчиненных и получает не более 2,4 млн рублей в год.

Общение с государством будет минимальным, оно будет ограничиваться нажатием пяти кнопок на телефоне, обещал Макаров. Для участия в эксперименте самозанятым нужно будет зарегистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог". Данные оттуда будут автоматически передаваться налоговикам.

И принуждать войти в новый налоговый режим никого не будут. "Те, кто не захотят этим воспользоваться, останутся в той же ситуации, в которой они находятся сегодня, и в отношении них закон не предполагает никаких действий", - подчеркнул инициатор.

В первоначальную версию закона внесен ряд существенных уточнений. В частности, смягчено наказание для участников эксперимента, которые не выдали чек за указанные услуги. Так, депутаты прописали, что в течение 10 лет установленные изначально налоговые ставки не могут увеличиваться. Также не может быть уменьшен предельный размер доходов.

Кроме того, самозанятые смогут сами выбирать тот регион, который они считают основным для своего вида деятельности. Важное уточнение касается наказания для участников эксперимента. Принятый в первом чтении законопроект предусматривал штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) налоговым органам. Налогоплательщиков хотели штрафовать на 20% от "стоимости" несформированного чека, но не менее, чем на 1 тысячу рублей. С "рецидивистов" взяли бы всю неуказанную сумму, но не менее 5 тысяч рублей. Однако в версии второго чтения фиксированная сумма в рублях была исключена. Остался только ранее определенный процент от суммы расчетов.

И еще самозанятым дадут время разобраться в системе: штрафы не будут применяться в первый год проведения эксперимента. Кроме того, в следующем году такие граждане не будут платить НДФЛ и страховые взносы по доходам, полученным от физлиц за оказание ими услуг для личных, домашних и иных подобных нужд. То есть продлеваются так называемые налоговые каникулы для самозанятых, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.

Парламентская оппозиция раскритиковала закон. По мотивам его принятия в "Справедливой России" отметили риск перетока предпринимателей в льготный режим (а значит, муниципалитеты недополучат денег). В ЛДПР заявили, что лучше развивать патентную систему. Кроме того, во фракции отметили риск, связанный с тем, что в Пенсионный и другие внебюджетные фонды средства, уплаченные самозанятыми, поступать не будут.

В КПРФ и вовсе заявили, что "облагать налогом эту категорию людей просто нельзя, нужно искать другие варианты".

Представитель парламентского большинства Надежда Максимова заверила коллег, что три принятых закона не преследуют фискальной цели, а просто дают гражданам возможность работать по простой и дешевой схеме. Кроме того, она заметила, что почти 30% отчислений будут поступать на медицинское обслуживание.

- У нас 30 млн граждан не платят налоги, из них не менее половины все же имеют неофициальный источник доходов, - резюмировала парламентарий. - Выйдя из тени, они получат защиту государства - главное: защиту от ответственности за неуплату налогов, что во всех странах преследуется уголовным наказанием.