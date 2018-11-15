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Рубрика: В мире

США ввели санкции в отношении отелей и организаций Кубы

Госдепартамент США расширил санкционный список юридических лиц Кубы. В него добавлены 26 новых организаций, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции. Ограничения вступают в силу с 15 ноября 2018 года.

Фото: AP Photo/Brennan Linsley, File
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Как сообщается в документе, это сделано, чтобы "средства из Соединенных Штатов не поступали в распоряжение кубинских армии, разведки и служб безопасности", цитирует ТАСС. Под санкции попали 16 отелей, которые принадлежат вооруженным силам Кубы.

Добавлены также Агентство по сертификации и консультированию в области безопасности и защиты и Служба телекоммуникации оборонных ведомств, которые работают на оборонный сектор и службы безопасности Кубы. В черном списке и две компании, занимающиеся продажей и арендой недвижимости.

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго, которое стало самой безжалостной блокадой в истории человечества.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Куба Санкции и антисанкции
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