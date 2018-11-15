Toyota подарит пикап медбрату, спасшему людей ценой своей Tundra

Сотрудник больницы Paradise Adventist Health в городе Парадайс (штат Калифорния) Эллин Пирс прославил себя и свой автомобиль Toyоta Tundra.

Медбрат оказался в ловушке в центре лесного пожара на своем пикапе, и смог проехать дальше только когда бульдозер сбросил с пути автомобиль, заблокировавший дорогу впереди. Но в итоге Пирс не уехал в безопасное место, а развернулся и отправился обратно в больницу, чтобы помочь в спасении пациентов. Вместе с другим медперсоналом он организовал сборочный пункт на посадочной площадке для вертолетов.

В результате руководство североамериканского отделения компании Toyota приняло решило премировать героя новым пикапом Toyоta.

Фотографии, облетевшие весь мир, демонстрируют сильно обгоревший личный автомобиль медбрата. Пластиковый обвес автомобиля оплавился, а кузов покрыт черным налетом от пожара. В конечном счете эта история стала отличной рекламой полноразмерного пикапа Toyota, успешно продающегося на американском рынке.