Toyota подарит пикап медбрату, спасшему людей ценой своей Tundra

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Here's my @toyotausa commercial. This truck literally saved my life today. My little town of Paradise was literally burning down around me and @the_pandra got me to safety where I could help others...twice. #campfire #perfectmarshmellow #meltedplastics #buttecountyfire #sema2019 thanks to the fire fighters, law enforcement and my fellow healthcare workers for the work we all did getting the hospital evacuated and our patients to safety. 😔
Сотрудник больницы Paradise Adventist Health в городе Парадайс (штат Калифорния) Эллин Пирс прославил себя и свой автомобиль Toyоta Tundra.
Медбрат оказался в ловушке в центре лесного пожара на своем пикапе, и смог проехать дальше только когда бульдозер сбросил с пути автомобиль, заблокировавший дорогу впереди. Но в итоге Пирс не уехал в безопасное место, а развернулся и отправился обратно в больницу, чтобы помочь в спасении пациентов. Вместе с другим медперсоналом он организовал сборочный пункт на посадочной площадке для вертолетов.
В результате руководство североамериканского отделения компании Toyota приняло решило премировать героя новым пикапом Toyоta.
Фотографии, облетевшие весь мир, демонстрируют сильно обгоревший личный автомобиль медбрата. Пластиковый обвес автомобиля оплавился, а кузов покрыт черным налетом от пожара. В конечном счете эта история стала отличной рекламой полноразмерного пикапа Toyota, успешно продающегося на американском рынке.