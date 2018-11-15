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15.11.2018 17:02
Рубрика: Российский автопром

УАЗ будет выпускать автомобили без брака

Текст: Валерий Карташов
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Ульяновский автозавод прошел очередной этап автоматизации производства. УАЗ внедрил новые системы повышения качества MES и SOK 2.0.

MES позволяет в онлайн-режиме отслеживать запуск автомобилей в производство и их последующее прохождение по участкам сварки, окраски, сборки. Тем самым улучшает логистику на заводе.

SOK 2.0 помогает контролировать качество самих машин при производстве. Всего на заводе имеется около 60 контрольных точек, на которых регистрируются малейшие дефекты шасси, подкапотного пространства, электронных систем, регулировки колес, сборки салона, сварки кузовов и многое другое. В окрасочном цехе электронный "контролер" следит за нанесением грунта, полировкой и окраской кузовов. В случае обнаружения отклонений от эталонных стандартов, автомобиль не покинет этот участок.

Фото: Борис Захаров
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Ранее предприятие использовало решение SOK 1.0, тогда информация об отклонениях от стандартов качества заносилась на завершающем этапе производства - после прохождения линии тестов. Теперь специалисты завода могут проводить мониторинг во время производственного процесса - на всех этапах создания машины.

С января по сентябрь этого УАЗ продал в России 27 029 внедорожников, на 6% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, при том что рынок за первые три квартала вырос на 14,9%.

Ожидается, что в начале следующего года УАЗ "Патриот" получит "автомат" - это будет гидромеханическая коробка французской фирмы Punch.

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