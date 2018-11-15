Скандально известный украинский сайт "Миротворец", составляющий базу "врагов украинской нации" и внесший 9 ноября в свои списки экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, в ответ на возмущение немецкого МИД по этому поводу, обвинил ведомство в предвзятости.

Напомним, что накануне МИД ФРГ выразил протест в связи с появлением имени Шредера и его личных данных в списках "Миротворца". Бывший канцлер Германии провинился перед местными патриотами давним интервью, в котором признал российский Крым данностью. "Мы со всей прямотой осуждаем этот список. В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас", - говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

В ответе, размещенном на этом неонацистском сайте, Берлину указали, что заявление МИД - "агрессивное, и противоречащее принципам свободы слова", а также прозрачно намекнули, что оно продиктовано "российской пропагандой"

Вопиющая наглость "миротворцев" имеет простое объяснение: серверы сайта физически находятся в США, поэтому требование Берлина к украинскому правительству закрыть его технически невыполнимо. Точно также и составители базы, вместе с их покровителями среди украинских политиков, относятся к клиентуре США, а не ЕС. Поэтому возмущение Хайко Мааса направлено не по адресу. Резонно также напомнить, что заявление МИД Германии появилось только после того, как в базу "врагов Украины" попал патриарх немецкой политики и однопартиец главы внешнеполитического ведомства.

Надавить же на Киев и "Миротворец" путем санкций, или иными действенными способами, в Германии, в силу очевидных причин, пока не в состоянии.