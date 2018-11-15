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15.11.2018 15:14
Рубрика: В мире

В Йемене приостановлено наступление на стратегический порт Ходейда

Текст: Константин Волков

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, ведущая боевые действия в Йемене совместно с правительственными войсками против повстанцев-хуситов, приостановила наступление на город и порт Ходейда в западной части страны. Об этом сообщает 15 ноября Reuters.

Фото: AP Photo/Hani Mohammed
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Как пояснила саудовская сторона, перерыв в боевых действиях позволит эвакуировать из зоны боев местных жителей и вынести раненых. Однако было подчеркнуто, что перерыв не означает прекращения наступления, которое продлится до получения полного контроля над Ходейдой силами аравийской коалиции.

Ходейда - один из ключевых портов Йемена, через который проходит большая часть поставок гуманитарной помощи в страну, где ситуация близка, по оценке ООН, к гуманитарной катастрофе. С весны 2015 года в стране погибли более 10 тысяч мирных жителей, порядка 18,5 тысячи получили ранения.

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В настоящее время коалиции и правительственным войскам удалось овладеть некоторыми районами на окраинах 600-тысячной Ходейды, но дальше их продвижение затруднено, несмотря на массированную поддержку с воздуха, из-за городских боев и работы хуситских снайперов и противотанкового огня.

На конец ноября запланированы переговоры по урегулированию конфликта с участием правительства Йемена и организации хуситов. Предполагается, что аравийская коалиция и правительственные войска стремятся взять Ходейду до начала переговоров, чтобы обеспечить себе лидирующие позиции при обсуждении условий урегулирования.

В мире Ближний Восток Йемен
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