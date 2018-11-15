В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма

Комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе РФ, проект резолюции против героизации нацизма. В его поддержку проголосовали 130 государств.

При этом, как передает РИА Новости, 51 страна воздержалась, и только США и Украина выступили против резолюции.

Всего предложенный российской стороной документ содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В них выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения".

Напомним, что резолюция по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости принимается ежегодно с 2005 года. Так, в прошлом году за документ проголосовали 133 страны. Против выступили США и Украина, а 49 стран, включая государства-члены Евросоюза, при голосовании воздержались.