Новости

Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 09:25
В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма 22:32
Взрыв в жилом доме в Москве не связан с газом 22:03
В Москве в жилом доме произошел хлопок газа 21:49
Нефть выросла в цене вопреки увеличению ее запасов в США 21:37
Главгосэкспертиза одобрила смету реставрации Ласточкиного гнезда 21:23
Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 22:32
Рубрика: Власть

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма

Комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе РФ, проект резолюции против героизации нацизма. В его поддержку проголосовали 130 государств.

Фото: depositphotos.com
Политики на Украине учат население оправдывать германский нацизм

При этом, как передает РИА Новости, 51 страна воздержалась, и только США и Украина выступили против резолюции.

Всего предложенный российской стороной документ содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В них выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения".

Напомним, что резолюция по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости принимается ежегодно с 2005 года. Так, в прошлом году за документ проголосовали 133 страны. Против выступили США и Украина, а 49 стран, включая государства-члены Евросоюза, при голосовании воздержались.

 

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима