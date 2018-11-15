В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму

На американском портале Bring A Trailer появилось объявление о продаже полноприводного грузовика "ГАЗ-66".

Судя по снимкам, данный экземпляр находится в отличном состоянии. Это один из грузовиков, проданных с военной консервации в Венгрии в 1989 году. "Шишиге" требуется замена генератора и карбюратора, ремонт тормозной системы, а также очистка топливного бака, уточняет продавец.

Пробег "66-го" составляет всего 2600 километров, за него просят 3 000 долларов (примерно 203 000 рублей). Причем в России за грузовик 1983 года хотят около полумиллиона рублей.

Размещенная на переднем бампере лебедка говорит о том, что это модификация "ГАЗ-66-05" с экранированным электрооборудованием и централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах. Версия "66-05" оснащается бензиновым 4,2-литровым двигателем V8, выдающим 115 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 4-ступенчатой механической КП. Привод - полный с двумя самоблокирующимися дифференциалами.

Легендарный ГАЗ-66 славился своей уникальной проходимостью.

Напомним, Горьковский автозавод свернул производство ГАЗ-66 в конце 90-х. "Шестьдесят шестой" продержался на конвейере 36 лет, всего за это время было выпущено 965 941 полноприводных бескапотников.