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15.11.2018 11:12
Рубрика: Легковые авто

В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.bringatrailer.com Фото: www.bringatrailer.com
Фото: www.bringatrailer.com

На американском портале Bring A Trailer появилось объявление о продаже полноприводного грузовика "ГАЗ-66".

Судя по снимкам, данный экземпляр находится в отличном состоянии. Это один из грузовиков, проданных с военной консервации в Венгрии в 1989 году. "Шишиге" требуется замена генератора и карбюратора, ремонт тормозной системы, а также очистка топливного бака, уточняет продавец.

Пробег "66-го" составляет всего 2600 километров, за него просят 3 000 долларов (примерно 203 000 рублей). Причем в России за грузовик 1983 года хотят около полумиллиона рублей.

Фото: Пресс-служба ГАЗ.
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Размещенная на переднем бампере лебедка говорит о том, что это модификация "ГАЗ-66-05" с экранированным электрооборудованием и централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах. Версия "66-05" оснащается бензиновым 4,2-литровым двигателем V8, выдающим 115 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 4-ступенчатой механической КП. Привод - полный с двумя самоблокирующимися дифференциалами.

Легендарный ГАЗ-66 славился своей уникальной проходимостью.

Напомним, Горьковский автозавод свернул производство ГАЗ-66 в конце 90-х. "Шестьдесят шестой" продержался на конвейере 36 лет, всего за это время было выпущено 965 941 полноприводных бескапотников.

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