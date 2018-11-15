Видео: Дубайская полиция пытается справиться с летающими мотоциклами

Объединенные Арабские Эмираты абсолютно заслуженно являются в последние годы лидером по внедрению высоких технологий - от строительства супервысоток до развития новейших средств связи, от сверхсовременного оружия до промышленных роботов. Очередной шаг в этом направлении - оснащение полиции Дубая т.н. ховербайками, летающими мотоциклами от российского ОКБ "АТМ грузовые дроны".

Сейчас в распоряжении копов лишь одно такое чудо техники, но к 2020-му году планируется сформировать целый "эскадрон гусар летучих".

По данным разработчика, такой байк может летать на высоте до 5 метров и разгоняться до 97 км/ч. Но пока о таких скоростях можно только мечтать. На предложенном ниже видео можно увидеть, с какой осторожностью осваивают новую технику специально отобранные кандидаты, как медленно барражируют они на высоте около метра.

Положа руку на сердце, такие скорости годятся разве что для преследования очень уж нерасторопных правонарушителей, сбежавших из городского террариума редких улиток или взбесившихся черепах. Впрочем, до 2020-го года время у дубайских полисменов еще есть.