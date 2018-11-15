Владимир Путин побеседовал с премьером Госсовета КНР

На полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре президент России побеседовал с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Мы с вами вчера уже поздоровались, но нужно было обязательно на полях этого мероприятия увидеться", - заметил Владимир Путин. "Совсем недавно, несколько дней назад, вы встречались с председателем правительства РФ в Китае. Мы, в свою очередь, с председателем Си Цзиньпином постоянно в контакте. Передавайте ему наилучшие пожелания", - сказал президент.

"Благодаря усилиям наших правительств торгово-экономические связи развиваются заметными, впечатляющими темпами, создавая особую базу нашего привилегированного, стратегического партнерства", - оценил российский лидер. Активно работает и межправкомиссия.

"Надеюсь, в ближайшее время на полях "двадцатки" нам удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, поговорить и по вопросам стратегической стабильности и дальнейшего развития двусторонних отношений", - предложил Путин.

Ли Кэцян передал "искренний привет" от председателя КНР Си Цзиньпина. "У вас будет возможность вновь встретиться с ним во время предстоящего саммита "большой двадцатки", - заверил он.

Встречу глав правительств Китая и России в Пекине премьер Госсовета КНР назвал очень содержательной. "Нам удалось выйти на новые договоренности по сотрудничеству в ряде сфер взаимодействия", - заметил он.

"Мы готовы вместе с российскими партнерами общими усилиями реализовать достигнутые договоренности с тем, чтобы практическое сотрудничество, в первую очередь торгово-экономические связи между Китаем и Россией, достигло ожидаемого результата", - заверил Ли Кэцян.

"Выйдем в этом году на 100 миллиардов, да?" - заметил Путин. После чего беседа продолжилась в закрытом от прессы режиме.