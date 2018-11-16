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Apple показала лучшие фото, снятые на iPhone XR

16.11.2018,  
13:28
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Apple опубликовала лучшие фотографии, сделанные на камеру нового флагманского смартфона iPhone XR. Первое место в рейтинге занял фотограф из Петербурга Владислав Карпюк. 

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Камера в iPhone XR одинарная, однако смартфон, как и модели iPhone XS и XS Max, поддерживает портретный режим. Многие снимки, попавшие в подборку Apple, сделаны именно в нем.

iPhone XR поступил в продажу в России 26 октября. Он стал самым дешевым смартфоном в новой линейке. Стоимость устройства начинается от 64990 рублей.

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