Apple показала лучшие фото, снятые на iPhone XR

Компания Apple опубликовала лучшие фотографии, сделанные на камеру нового флагманского смартфона iPhone XR. Первое место в рейтинге занял фотограф из Петербурга Владислав Карпюк.

Камера в iPhone XR одинарная, однако смартфон, как и модели iPhone XS и XS Max, поддерживает портретный режим. Многие снимки, попавшие в подборку Apple, сделаны именно в нем.

iPhone XR поступил в продажу в России 26 октября. Он стал самым дешевым смартфоном в новой линейке. Стоимость устройства начинается от 64990 рублей.