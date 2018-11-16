Новости

Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp 06:53
На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель 06:52
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России 06:46
Хабаровские врачи в суде добились разрешения прооперировать младенца 06:43
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией 06:18
Новая структура в Facebook начнет борьбу с неприемлемым контентом 06:15
В США обвиняемый в рассылке бомб заявил о своей невиновности 06:14
Мэй пообещала остаться на своем посту до конца Brexit 05:32
В Канаде пассажирский лайнер приземлился без переднего шасси 05:25
Пентагон сообщил о расходах на создание Космических сил США 04:58
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова 04:58
Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов 04:24
Трамп посетит Калифорнию и встретится с пострадавшими от пожаров 04:19
Власти Мексики готовы пресекать инциденты на границе с США 04:14
Снегопад в Нью-Йорке повысил цены на такси 03:40
Дорожный конфликт со стрельбой возник на западе Москвы 03:26
КНДР провела испытания нового "высокотехнологичного оружия" 02:56
Компания SpaceX запустила ракету с катарским спутником связи 02:20
Защитники Кокорина заявят отвод следователю за оскорбление их клиента 02:16
Испания поддержала идею создания общеевропейской армии 02:14
Немецкие СМИ: Новейший истребитель бундесвера бессилен перед С-400 01:40
США еще не приняли окончательного решения о выходе из Договора о РСМД 00:48
Объявлены лауреаты премии "Просветитель" 00:28
Пентагон сократит свои контингенты в странах Африки 00:19
Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 15.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 06:18
Рубрика: В мире

Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией

Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что если Россия начнет боевые действия, подключив при этом воздушные силы, то украинская армия не сможет ей противостоять. "Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил", - посетовал бывший глава СБУ.

Как рассказал Смешко каналу "112 Украина", единственное, на что способны вооруженные силы Украины (ВСУ), это статично держаться на границах с неподконтрольными Киеву народными республиками. По его словам, военные расходы властей страны - неэффективны, данную проблему он объяснил "непрозрачностью".

Фото: depositphotos.com
Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов

Между тем украинский лидер Петр Порошенко пригрозил России "лучшей в Европе" авиацией, а до этого расхваливал возможности военно-морского флота Украины. Что касется Донбасса, там глава Украины отдал распоряжение стрелять из всего имеющегося оружия.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил уверенность, что в случае вооруженного конфликта российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней.

Также в докладе специальной комиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию американского конгресса, говорится, что США рискуют потерпеть поражение в случае возможных военных действий, в том числе с Россией или Китаем.

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в свои дела. Москва это отрицает и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кремль, по словам его представителей, заинтересован в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима