Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что если Россия начнет боевые действия, подключив при этом воздушные силы, то украинская армия не сможет ей противостоять. "Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил", - посетовал бывший глава СБУ.

Как рассказал Смешко каналу "112 Украина", единственное, на что способны вооруженные силы Украины (ВСУ), это статично держаться на границах с неподконтрольными Киеву народными республиками. По его словам, военные расходы властей страны - неэффективны, данную проблему он объяснил "непрозрачностью".

Между тем украинский лидер Петр Порошенко пригрозил России "лучшей в Европе" авиацией, а до этого расхваливал возможности военно-морского флота Украины. Что касется Донбасса, там глава Украины отдал распоряжение стрелять из всего имеющегося оружия.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил уверенность, что в случае вооруженного конфликта российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней.

Также в докладе специальной комиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию американского конгресса, говорится, что США рискуют потерпеть поражение в случае возможных военных действий, в том числе с Россией или Китаем.

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в свои дела. Москва это отрицает и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кремль, по словам его представителей, заинтересован в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.