Черчесов установил антирекорд во главе сборной России

Сборная России по футболу минувшим вечером проводила контрольный матч со сборной Германии и уступила 0:3 . Этот результат стал антирекордным для главного тренера нашей команды Станислава Черчесова.

Дело в том, что под руководством Станислава Саламовича российская сборная потерпела 11-е поражение. Ранее никто из тренеров не проигрывал у руля национальной команды более 10 встреч - такой цифры достигли в разное время Олег Романцев и Гус Хиддинк.

Впрочем, это та статистика, которой точно не следует руководствоваться, оценивая игру команды. Не стоит забывать, что именно Черчесов впервые в истории вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира, после чего наших футболистов приветствовала и благодарила многотысячная толпа. Сам Станислав Саламович после поражения от немцев призвал фанатов просто болеть за сборную России - тем более, команде предстоит в ближайшее время провести уже официальную игру.

20 ноября в Стокгольме наша сборная встретится со шведами. Этой игрой она закроет групповой этап Лиги наций УЕФА, в котором досрочно заняла первое место.