Эксперт: Заявление экс-главы СБУ о войне Украины с РФ - политический заказ

Заявления экс-главы СБУ о последствиях для Украины возможной войны с РФ, - определенного рода политический заказ с целью нагнетания обстановки. Об этом заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

По его словам, во всей данной ситуации ничего удивительного нет.

"Нагнетают обстановку, постоянно муссируя вопросы по "захвату" Россией украинской территории, - заявил эксперт в беседе с RT. - Дело в том, что, кроме "российской угрозы", спекулировать другими вопросами уже невозможно. Благосостояние населения падает, последнее повышение цены на газ вызывает определенное недовольство". Поэтому на Украине и стремятся показать еще раз, что Россия якобы является основным виновником всех бед, подытожил Анохин.

Ранее экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что если Россия начнет боевые действия, подключив при этом воздушные силы, то украинская армия не сможет ей противостоять.