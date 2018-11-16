Geely представила первый в истории бренда минивэн

Компания Geely презентовала первый в истории бренда минивэн. Как будет называть модель на зарубежных рынках - не сообщается, известно лишь, что в Китае новый MPV будет окрещен Jia Ji.

Над дизайном нового минивэна трудились специалисты фирменной дизайн-студии марки в Шанхае.

Экстерьер передает ощущение динамики, а ключевыми элементами во внешнем облике стали вдохновленные метеорами фары, фирменная радиаторная решетка, широкое исполнение нижней решетки и обтекаемые линии кузова.

Автомобиль получит гибридную версию (1,5-литровый двигатель с подключаемым гибридом мощностью 190 л.с.), но, естественно, можно будет заказать машину с бензиновым двигателем (1.8TD мощностью 184 л.с с 6-ступенчатым "автоматом").

Фото: Пресс-служба Geely.

В интерьере используется широкий набор современных технологических решений, таких как мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, электрический селектор КПП, а также подстаканники с возможностью подогрева и охлаждения.

Поступление автомобиля на китайский рынок запланировано на начало 2019 года. Если в России модель и появится, то не ранее 2020 года.

Напомним, с января по октябрь 2018 года российские дилеры китайской марки реализовали 2 320 автомобилей, что на 24% превышает показатель годичной давности.

Последней новинкой Geely на нашем рынке стало появление обновленного седана Emgrand 7. Автомобиль серьезно подорожал, если за дорестайлинговую версию просили 649 тысяч рублей, то теперь за машину нужно отдать минимум 879 тысяч рублей.