Хакеры атаковали российские банки от имени ЦБ

Новости

Картина Дэвида Хокни продана в Нью-Йорке за рекордную сумму 10:10
В Перми альфонс ограбил и сжег пожилую любовницу 09:55
В Крыму резолюцию Генассамблеи ОНН посоветовали озвучить в КВН 09:55
Ученые ДВФУ разработали антисептик на основе рыбьего жира 09:44
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил 09:36
В Сочи с московского авиарейса сняли пьяного дебошира 09:36
Сергей Лавров посетит Минск 09:35
Названы самые "мужские" и самые "женские" автомобили России 09:34
Петербуржец похвастался котом, поющим грузинские песни 09:31
Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов 09:24
В Башкирии из-за пожара обвалилась часть поликлиники 09:20
В Москве Кутузовский проспект заблокирован из-за крупного ДТП 09:05
На Алтае в массовом ДТП один человек погиб, один пострадал 09:05
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок 08:18
Toyota официально представила новый седан Corolla 08:15
Правительство Южной Кореи создаст фонд поддержки инвестиций в Россию 08:06
Правительство РФ расширило программу субсидирования перевозок в ДФО 07:52
Госдеп США надеется на соблюдение КНДР всех обещаний 07:34
Летевший в Приморье самолет вынужденно сел в Красноярске 07:32
На Курском направлении произошел сбой 07:31
Приморье получит дополнительно 1,5 млрд рублей на решение соцзадач 07:21
Продан номер "Москвича", на котором разбился Виктор Цой 07:13
Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp 06:53
На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель 06:52
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 08:43
Рубрика: Экономика

Хакеры атаковали российские банки от имени ЦБ

Текст: Роман Маркелов

Хакеры атаковали 15 ноября больше 50 российских банков, разослав им под видом писем из Банка России сообщения с вредоносным содержанием. Об этом говорится в релизе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Рассылка прошла с поддельного адреса Банка России, Group-IB называет ее отправителями хакерскую группировку Silence. Письма с темой "Информация центрального банка Российской Федерации" предлагали получателям ознакомиться с постановлением регулятора "Об унифицировании формата электронных банковских сообщений ЦБ РФ" и незамедлительно приступить к исполнению "приказа", отмечают в Group-IB. Документы якобы размещались во вложенном архиве, распаковав который пользователь в итоге загружал Silence. Downloader - инструмент, который используют хакеры Silence.

В Екатеринбурге за кибермошенничество и грабеж банков осужден хакер

Стиль и оформление письма были практически идентичны официальным рассылкам ЦБ, подчеркивают в Group-IB. "Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений. Напомним, что согласно данным отчета Group-IB, выпущенного в сентябре этого года, участниками Silence являются люди, предположительно занимавшиеся или занимающиеся легальной работой - пентестами и реверс-инжинирингом. Именно поэтому они хорошо знакомы с документооборотом в финансовом секторе и работой банковских систем", - говорится в отчете.

По данным Group-IB, вредоносную рассылку 15 ноября получили минимум 52 банка в России и не менее пяти банков за рубежом. Скорее всего, атакованных банков было больше ста, считают в компании. О пострадавших от действий хакеров не сообщается.

Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС

Подобная атака фиксировалась также и 23 октября. По данным Group-IB, письма отправлялись с поддельного адреса ФинЦЕРТ (структурное подразделение Департамента информационной безопасности Банка России) группировкой MoneyTaker. Письма содержали пять вложений, также стилизованных под официальные документы ЦБ. Три файла из пяти являлись пустышками-приманками, а два других содержали загрузчик Meterpreter Stager, говорится в отчете Group-IB. Аналитики Group-IB считают, что образцы документов ЦБ хакеры получили из ранее скомпрометированных почтовых ящиков сотрудников российских банков.

О хакерской атаке на свои ресурсы 15 ноября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По заявлению ведомства, произошла массовая рассылка вируса, ворующего служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на информационные ресурсы, возможно, с целью взлома, отмечали в ФАС.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России