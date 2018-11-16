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16.11.2018 17:24
Рубрика: Общество

Минздрав предложил меры для наведения порядка с льготными лекарствами

Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)
С перечнем льготников и списками льготных лекарств пока царит неразбериха. Большинство регионов искажают перечень жизненно важных препаратов, а некоторые даже добавляют в лекарства и БАДы по своему усмотрению. Чтобы решить эту и другие проблемы со льготными лекарствами, Минздрав предлагает в ближайшее время внести изменения в законодательство.

Заявления на эту тему сделала профильный министр Вероника Скворцова на совещании по лекарственному обеспечению в Санкт-Петербурге. Глава Минздрава отреагировала на заявления президента РФ Владимира Путина, который выступил с критикой льготного обеспечения россиян лекарствами. Нынешняя система не учитывает потребностей конкретного человека, заявил российский лидер. По его словам, далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой на лекарства. Президент РФ, кроме того, обратил внимание и на "тревожный фактор неравенства в финансировании льгот".

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин требует навести порядок с льготными лекарствами

В связи с этим Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

Вероника Скворцова с своем выступлении заявила, что в ближайшее время необходимо внести в законодательство два изменения, касающихся единых перечней.

Министр пояснила, что государство бесплатно обеспечивает или частично компенсирует приобретение лекарств льготникам, к которым относится примерно 19% населения.

К проблемам в этой сфере, по ее словам, привела монетизиция федеральных льгот. В результате был нарушен солидарный принцип в системе федерального льготного лекарственного обеспечения. Результат - выведение 80% финансовых средств из лекарственного обращения.

Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться

- Таким образом, из 15,6 млн граждан, имеющих право на получение федеральных льгот, 12,4 млн отказались от набора социальных услуг в пользу денег, то есть сегодня только 3,2 млн человек, федеральных льготников, получают бесплатные лекарства, - рассказала глава Минздрава.

По ее словам, "это вызвало дополнительную нагрузку на региональные бюджеты и усилило региональное неравенство в лекарственном обеспечении региональных льготников".

Как раз для решения этого вопроса и необходимы единые перечни, о которых говорил президент.

Кроме того, если законодательно закрепить единый перечень жизненноважных лекарств, то это поможет бороться с ситуацией, при которой большинство регионов "искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу, есть регионы, которые добавляют в него препараты и даже БАДы по своему усмотрению".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств
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