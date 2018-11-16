Президент России Владимир Путин назвал главные проблемы системы лекарственного обеспечения в России на совещании по этой теме в Санкт-Петербурге. Особо глава государства выделил небольшую продуктивность льготного обеспечения россиян лекарствами. Нынешняя система не учитывает потребностей конкретного человека, заявил российский лидер.

- Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь, - уверен глава государства.

По его словам, в целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств.

- Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препарата, - указал он.

Одной из основных проблем Владимир Путин назвал обеспечение препаратами льготников.

- Существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека, - заявил президент РФ. - Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

Далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и какая их часть пользуется льготой. Владимир Путин считает, что такое стало возможным из-за отсутствия должного учета. Как следствие, "бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты".

Президент РФ, кроме того, обратил внимание и на "тревожный фактор неравенства в финансировании льгот". По данным за прошлый год, средние расходы на лекарства для одного льготника различались в разных регионах более чем в семь раз. Кроме того, в региональном разрезе серьезно отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. Так, в одной области в соответствующий список включено 554 препарата, а в одной из соседних - только 180. Путин заявил, что "это никуда не годится". Ведь получается, что льготники, проживающие в одном регионе, получают некоторые лекарства бесплатно, а жители соседнего региона вынуждены платить за такие же препараты из своего кармана.

- И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно, - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в регионах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

По оценке Путина, помочь в решении проблем сможет запуск специальной информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд. Эта мера позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты. Кроме того, система поможет рационально использовать бюджетные средства, направить их на повышение качества льготного обеспечения граждан лекарствами, кардинально повысить их доступность и увеличить количество людей, пользующихся такими льготами.

Президент РФ ждет от кабмина и новых предложений, реализация которых поможет поднять на более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами в РФ.

