Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами

То, что Вячеслав Цеповяз из банды Цапка был переведен на облегченные условия содержания, и даже есть фотографии, как он в колонии ест крабов, красную икру и готовит шашлыки, в Кремле считают недопустимым.

"Это вопиющая ситуация, здесь не может быть второй точки зрения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопиющая, отвратительная ситуация", - подчеркнул он.

"Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций", - отметил представитель Кремля.