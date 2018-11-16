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16.11.2018 14:20
Рубрика: Власть

Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами

Текст: Кира Латухина

То, что Вячеслав Цеповяз из банды Цапка был переведен на облегченные условия содержания, и даже есть фотографии, как он в колонии ест крабов, красную икру и готовит шашлыки, в Кремле считают недопустимым.

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости
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"Это вопиющая ситуация, здесь не может быть второй точки зрения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопиющая, отвратительная ситуация", - подчеркнул он.

"Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций", - отметил представитель Кремля.

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