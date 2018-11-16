Песков назвал правомерными действия России в Азовском море

Проверки, которым российские пограничники подвергают украинские суда в Азовском море, законны. Об этом заявили в Кремле.

На вопрос, санкционировано ли это Кремлем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством". "Соответствующие проверочные действия допустимы", - добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что вчера об этой теме в ходе общения с прессой говорил и президент Владимир Путин.

На вопрос о том, какие действия может предпринять Россия в отношении "пиратства" Украины в Азовском море, пресс-секретарь главы государства ответил: "Не могу сказать сейчас. Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут предприниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц".