Посол: РФ готова поставлять в Беларусь любое вооружение

В случае необходимости российская сторона будет оказывать Беларуси любую военную помощь в рамках союзнических отношений.

"Любая необходимая помощь будет оказана в той должной форме и мере, которая будет соответствовать развивающейся ситуации", - сообщил глава дипмиссии РФ в Минске Михаил Бабич в ходе беседы с журналистами. Так Бабич ответил на вопрос о перспективах поставки ракетных орудий в Беларусь в случае возможного повышения активности НАТО на востоке Европы.

"Это наши союзнические обязательства, которые будут, безусловно, выполнены", - отметил Бабич.

Дипломат также подчеркнул, что Москва c 2015 года не предлагала Минску "ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме" разместить российскую базу в Беларуси.