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Рубрика: Власть

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа

Текст: Екатерина Забродина
Наращивание военного присутствия и инфраструктуры Североатлантического альянса на границах с РФ не останется без ответа Москвы. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время визита в Мадрид, комментируя активность НАТО.
Фото: REUTERS/Sergio Perez Фото: REUTERS/Sergio Perez
Фото: REUTERS/Sergio Perez

По словам Лаврова, военно-технические меры с российской стороны неизбежно последуют. Вместе с тем на Смоленской площади повторяют, что готовы к возобновлению полноценного диалога, в том числе по линии военных РФ и НАТО, которая, впрочем, "уходит от серьезного разговора".

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Вместе с тем активность западного военно-политического блока в непосредственной близости от российских границ нарушает положения Основополагающего акта Россия - НАТО и не может не вызывать беспокойства в Москве. "Мы видим уже бригады, которые развернуты в странах Балтии. Видим создание американских объектов глобальной американской системы ПРО в Румынии, Польше", - напомнил Сергей Лавров. Кроме того, в Варшаве просят Вашингтон разместить на территории страны дивизию США, открыв там военную базу на постоянной основе.

Наконец, в Москве с тревогой относятся к решению американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В том, что касается демарша США по ДРСМД, российского коллегу поддержал глава МИД Испании Жозеп Боррель. По словам дипломата, это решение, к которому в Мадриде "относятся отрицательно", создает угрозу безопасности во всем мире. "Мы с ним не согласны, это очень большая ошибка", - признал Боррель.

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