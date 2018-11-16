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Рубрика: Аукционы и коллекции

Продан номер "Москвича", на котором разбился Виктор Цой

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС
Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС

Регистрационный знак "Москвича-2141", на котором в смертельную аварию попал легендарный музыкант Виктор Цой, продан на торгах. Как сообщается на сайте столичного аукционного дома "Литфонд", номер реализовали по стартовой цене 2 миллиона рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Погнутый номер "Я 68 32 ММ" стал одним из самых просматриваемых лотов за последнее время. Он остался от "Москвича", на котором Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года на трассе Слока - Талсы.

Автомобиль музыканта, на котором он ехал на рыбалку, врезался в автобус "Икарус" на огромной скорости. Водитель "Москвича" погиб от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Кстати, этот "Москвич" не принадлежал Цою - музыкант управлял им по доверенности. Документ тоже сохранился и ушел с того же аукциона за 2,6 миллиона рублей при стартовой цене 2,5 миллиона. Доверенность с правом продажи авто была выписана на три года.