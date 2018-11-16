Путин провел три телефонных разговора с коллегами по СНГ

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 ноября, поговорил по телефону с тремя лидерами стран СНГ.

В беседе с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым российский лидер затронул актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, глава государства проинформировал собеседника о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Также Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств затронули ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов.

Приятным поводом для разговора с киргизским лидером стал юбилей: Сооронбаю Жээнбекову исполнилось 60 лет. Главы государств также условились о предстоящих контактах.

Напомним, ранее Путин отправил поздравительную телеграмму киргизскому коллеге. "Вы по праву пользуетесь большим уважением соотечественников и высоким авторитетом за рубежом", - отметил он, также особо подчеркнув личный вклад юбиляра в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Российский лидер пожелал Жээнбекову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.