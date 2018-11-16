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16.11.2018 14:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые "летающие" регионы

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты туристического поисковика Aviasales провели масштабное социологическое исследование и выяснили, сколько времени проводят отечественные туристы в самолете.

В Совфеде обсудили развитие авиации в регионах

Лидером стала Магаданская область. Аналитики подсчитали, что жители этого региона в среднем проводят в самолете более пяти часов. Причем рекорд принадлежит Магадану. "Норма" для местных путешественников составляет шесть часов и 50 минут.

В тройку лидеров также вошли Благовещенск и Владивосток, жители которых тоже летают в среднем свыше пяти часов. В "золотую середину" составители рейтинга включили Новосибирскую, Омскую, Сахалинскую, Томскую, Иркутскую и Костромскую области. Средняя продолжительность рейсов в этих регионах составляет около четырех часов.

Наиболее короткие рейсы выбирают путешественники, вылетающие из Ярославской, Липецкой и Ростовской областей. Они добираются до пункта назначения в среднем за полтора часа.

"Путешественники из прочих областей России, в том числе Московской и Ленинградской, проводят в небе примерно по два часа, - сообщают авторы рейтинга. - Учитывая размеры страны, самолет остается самым быстрым способом добраться из пункта А в пункт Б".

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