Названы самые загруженные улицы Москвы

Парковки на 200 улицах Москвы оказались загруженными более чем на 100 процентов. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Центра организации дорожного движения Ансар Арифуллин.

Эта перегрузка выражается в том, что водители вынуждены тратить от 4 до 15 минут в поисках свободного места. В результате возрастает загруженность улиц в пределах Бульварного и Садового колец. Самые проблемными с точки зрения парковки являются Неглинная, Ильинка, Покровка, Китайгородский проезд, Рождественка, Кузнецкий мост, Остоженка и еще более сотни улиц в центральной части.

"Растет "блуждающий трафик", - констатировал глава ГКУ "Администратор парковочного пространства" Александр Гривняк. - Кружа по периметру в центре, водители тормозят движение и мешают пешеходам".

Кроме того, на ряде улиц возникают аварийные ситуации, потому что водители в нарушение правил часто паркуются вторым рядом. Это иногда можно увидеть на Петровке, Петровских линиях, Козицком и Нижнем Кисельном переулках.