Под Воронежем возбудили дело о гибели двух детей при пожаре

В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели при пожаре двух малолетних детей.

Возгорание произошло утром в доме по улице Центральной села Старая Ведуга Семилукского района. Увидевший дым и прибежавший на помощь местный житель обнаружил на полу комнаты мертвых малышей двух и трех лет.

Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, дети погибли от отравления угарным газом.

По словам руководителя следственного отдела по городу Семилуки регионального СК Дмитрия Мальцева, по факту гибели детей возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- На месте происшествия изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские - для установления точной причины смерти детей и пожаро-техническая - для выяснения обстоятельств возникновения пожара, допрашиваются свидетели, - рассказал Дмитрий Мальцев.

Напомним, родители, граждане Армении, оставили малышей в комнате с самодельной металлической печью. Семья прибыла в Россию в апреле 2018 года, стояла на миграционном учете.