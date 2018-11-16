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16.11.2018 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем возбудили дело о гибели двух детей при пожаре

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели при пожаре двух малолетних детей.

Возгорание произошло утром в доме по улице Центральной села Старая Ведуга Семилукского района. Увидевший дым и прибежавший на помощь местный житель обнаружил на полу комнаты мертвых малышей двух и трех лет.

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Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, дети погибли от отравления угарным газом.

По словам руководителя следственного отдела по городу Семилуки регионального СК Дмитрия Мальцева, по факту гибели детей возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- На месте происшествия изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские - для установления точной причины смерти детей и пожаро-техническая - для выяснения обстоятельств возникновения пожара, допрашиваются свидетели, - рассказал Дмитрий Мальцев.

Напомним, родители, граждане Армении, оставили малышей в комнате с самодельной металлической печью. Семья прибыла в Россию в апреле 2018 года, стояла на миграционном учете.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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