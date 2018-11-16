В Рыбинске завершилась реконструкция Карякинского парка. Благоустройство памятника садово-парковой архитектуры стало возможным благодаря губернаторскому проекту по созданию комфортной городской среды "Решаем вместе!". В начале 2018 года Карякинский парк был выбран жителями для реконструкции среди других городских объектов, за него проголосовало более 17 000 рыбинцев.

Прежде чем приступить непосредственно к работам по благоустройству парка была продела огромная подготовительная работа. Особенность Карякинского парка в том, что это дважды охраняемый объект - памятник природы и памятник истории и культуры. К разработке проекта привлекались известные эксперты и краеведы, проделана большая работа с архивными документами и фотографиями. Завершение работ на важном для города объекте презентовали в присутствии представителей областного правительства и юных жителей Рыбинска.

- Такого единения граждан не было ни по одному проекту, участвующему в губернаторской программе "Решаем вместе!". Благодаря вашим голосам эту общественную территорию удалось сделать заново привлекательной, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец.

За короткие сроки в парке выполнен масштабный объем работ. Благоустройство парка начали с приведения в порядок старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила и грязи, провели укрепление берегов, запустили рыб. Провели санацию старых и авариных деревьев. Следующий этап - ограждение: от установки бетонного основания до монтажа пролетов ограды. Параллельно рабочие выполняли планировку и отсыпку прогулочных дорожек. В конце сентября провели посадку деревьев и кустарников. Общую картину благоустройства дополняют светильники под старину и лавочки. Дополнительным украшением парка стали парковые фигуры - топиарии.

- Самая главная победа в том, что мы смогли собраться, решить и выполнить ту работу, которая казалось невозможной. Но она еще не закончена. Часть элементов еще подлежит дореконструкции, чтобы в будущем передать парк нашим детям, - сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Работы по благоустройству Карякинского парка продолжатся в следующем году. На зимний период парк будет закрыт, чтобы посадки молодых насаждений укоренились. Также объект будет взят под наблюдение.