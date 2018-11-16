Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Haval представил кроссовер дешевле Creta 17:02
Skoda начала продажи купе-кроссовера Kodiaq 16:02
В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог 15:02
Видео: Что общего у такси времен Первой мировой и Aston Martin 2018 года 14:20
16.11.2018 19:57
Рубрика: Бензин

ФАС предупредила частные АЗС о необходимости снижения цен на топливо

Текст: Евгений Гайва
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба предупредила несколько независимых АЗС, занимающих доминирующее положение на рынке, о необходимости снизить розничные цены на топливо пропорционально оптовым, сообщили в пятницу 16 ноября в ведомстве.

Фото: depositphotos.com
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Предупреждение касается АЗС в Забайкальском крае - ООО ПКП "Союз и К", ПАО "Нефтемаркет", "Петровскнефтепродукт", ООО "Регион". По мнению ФАС, эти организации занимают доминирующее положение на локальных рынках розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на территории края и в их действиях присутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства. АЗС должны снизить розничные цены до уровня, соразмерного  снижению оптовых цен вертикально-интегрированными компаниями.  

По данным мониторинга, проведенного на территории региона, ООО "РН-Востокнефтепродукт" (ВИНК - Роснефть) снизил оптовые цены на бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ до уровня цен предусмотренных Соглашением, заключенным между ФАС России, Минэнерго России и нефтяными компаниями, отмечается в сообщении ФАС.

Соглашение об условиях стабилизации внутреннего рынка топлива было достигнуто 31 октября этого года. Правительство и нефтяные компании договорились заморозить розничные цены на топливо до конца года, а оптовые снизить до уровня, который бы обеспечил независимым операторам безубыточную работу. С нового года розничные цены будут индексировать на уровень инфляции.