ФАС предупредила частные АЗС о необходимости снижения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба предупредила несколько независимых АЗС, занимающих доминирующее положение на рынке, о необходимости снизить розничные цены на топливо пропорционально оптовым, сообщили в пятницу 16 ноября в ведомстве.

Предупреждение касается АЗС в Забайкальском крае - ООО ПКП "Союз и К", ПАО "Нефтемаркет", "Петровскнефтепродукт", ООО "Регион". По мнению ФАС, эти организации занимают доминирующее положение на локальных рынках розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на территории края и в их действиях присутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства. АЗС должны снизить розничные цены до уровня, соразмерного снижению оптовых цен вертикально-интегрированными компаниями.

По данным мониторинга, проведенного на территории региона, ООО "РН-Востокнефтепродукт" (ВИНК - Роснефть) снизил оптовые цены на бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ до уровня цен предусмотренных Соглашением, заключенным между ФАС России, Минэнерго России и нефтяными компаниями, отмечается в сообщении ФАС.

Соглашение об условиях стабилизации внутреннего рынка топлива было достигнуто 31 октября этого года. Правительство и нефтяные компании договорились заморозить розничные цены на топливо до конца года, а оптовые снизить до уровня, который бы обеспечил независимым операторам безубыточную работу. С нового года розничные цены будут индексировать на уровень инфляции.