Названа вероятная причина массового отравления детей под Пензой

В Пензенской области Роспотребнадзор озвучил результаты расследования эпидемиологического инцидента, в результате которого 19 учеников Бессоновской школы были госпитализированы с отравлением.

Они проходят лечение в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. У них диагностировали кишечную инфекцию.

- В ходе расследования установлен пищевой путь передачи, вероятным источником инфекции послужил один из работников школьного пищеблока, у которого выделен возбудитель острой кишечной инфекции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для подтверждения выводов пробы направлены в федеральный референс-центр по острым кишечным инфекциям.

С 9 ноября была приостановлена работа школьного пищеблока, а занятия отменены. В школе на семь дней ввели карантин.

По результатам расследования составлены административные протоколы по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" и статье 6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".

Материалы санитарно-эпидемиологического расследования будут направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.