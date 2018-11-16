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В Перми суд оштрафовал художника за надпись "Смерть не за горами" 13:42
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16.11.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми суд оштрафовал художника за надпись "Смерть не за горами"

Текст: Алексей Трапезников
Фото: vk.com/Bad News Фото: vk.com/Bad News
Фото: vk.com/Bad News

Сегодня в Перми завершилось рассмотрение дела о порче известного на всю страну арт-объекта "Счастье не за горами", который один из уличных художников превратил в "Смерть не за горами".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как пояснил адвокат подсудимого Сергей Калкатин, уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении его клиента было прекращено, с ходатайством об этом выступили сами сотрудники полиции.

Суд назначил художнику судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Помимо этого, он должен возместить затраты на восстановление арт-объекта в размере 44 468 рублей.

Напомним, арт-объект в Перми был испорчен 11 октября. В связи с этим городская администрация обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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