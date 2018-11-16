На Алтае уволили полицейских, применивших силу к инвалиду

В Алтайском крае двое сотрудников отдела МВД России по Локтевскому району уволены за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Такое решение руководство регионального МВД приняло после проверки инцидента об избиении инвалида сотрудниками полиции.

Кадры с видеорегистратора были обнародованы в соцсетях.

- По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Зыков. - Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, что на видеозаписи, сделанной с видеорегистратора автомобиля, видно, как люди в форме сотрудников полиции применяют физическую силу к человеку, передвигающемуся на костылях. Автор видеоролика подписал, что это случилось в городе Горняке Алтайского края.

Кроме непосредственных участников инцидента к дисциплинарным взысканиям привлечены еще шесть сотрудников полиции. Выговоры и строгие выговоры получили непосредственный и пять вышестоящих руководителей уволенных сотрудников.