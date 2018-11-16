Новости

В вестибюле метро "Сокольники" восстановили витраж со звездой 13:10
Челябинка стала самой сексуальной женщиной года 13:08
Голодец: "Союзмультфильм" реализует очень интересную политику 13:05
В Астрахани игрок ФК "Звезда" задержан по подозрению в убийстве 12:59
В Оренбуржье прощаются с погибшими при крушении Ан-148 12:56
Уникальный уральский изумруд увековечили на почтовых карточках 12:52
На Алтае уволили полицейских, применивших силу к инвалиду 12:52
Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну 12:50
Обновленный американский БТР Stryker A1 впервые показали на видео 12:49
Оборудование для цифрового вещания можно будет купить на почте 12:41
Джек Ричер вернется на экране, но уже без Тома Круза 12:39
Арест со счета юмориста Евгения Петросяна снят 12:37
В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы 12:36
В московском метро девушку зажало между платформой и поездом 12:34
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта 12:34
В Твери из-за ДТП с 13 жертвами арестован учредитель компании-перевозчика 12:33
Трейлер: "Серсея" и "Скала" в рестлер-драме "Борьба с моей семьей" 12:32
Россия пообещала Киеву "серьезные последствия" за Крым 12:30
В Барнауле СК проверит травлю подростка в школе 12:30
Geely представила первый в истории бренда минивэн 12:24
В Казани сотрудников почтового центра задержали за кражи посылок 12:23
Вышел трейлер фильма о полной девочке "Пышка" с Дженнифер Энистон 12:17
Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе КМ в Японии 12:14
Назван лучший город для делового туризма 12:11
В АМПП не поддержали повышение цен на парковку до 500 рублей 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае уволили полицейских, применивших силу к инвалиду

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае двое сотрудников отдела МВД России по Локтевскому району уволены за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Такое решение руководство регионального МВД приняло после проверки инцидента об избиении инвалида сотрудниками полиции.

СК выяснит обстоятельства гибели заключенного в челябинской колонии

Кадры с видеорегистратора были обнародованы в соцсетях.

- По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Зыков. - Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, что на видеозаписи, сделанной с видеорегистратора автомобиля, видно, как люди в форме сотрудников полиции применяют физическую силу к человеку, передвигающемуся на костылях. Автор видеоролика подписал, что это случилось в городе Горняке Алтайского края.

Кроме непосредственных участников инцидента к дисциплинарным взысканиям привлечены еще шесть сотрудников полиции. Выговоры и строгие выговоры получили непосредственный и пять вышестоящих руководителей уволенных сотрудников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта
МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил