Видео: В Кузбассе мэр отругал чиновников за детскую площадку на час

Мэр города Междуреченска Кемеровской области Владимир Чернов отчитал подчиненных, установивших детскую площадку на час в одном из дворов и разобравших ее после фотосессии.

В интернете появилось видеозапись, на которой градоначальник Междуреченска по телефону ругает своих сотрудников за ситуацию с детской площадкой, возмутившую жителей Кузбасса.

- Чтобы этой тупости больше не было, - эмоционально заканчивает разговор мэр.

Напомним, новая детская площадка появилась в одном из дворов моногорода Междуреченска на юге Кузбасса. Правда, всего лишь на один час. После того как чиновники сфотографировали элементы благоустройства, рабочие разобрали площадку и увезли в неизвестном направлении. Свидетели произошедшего выложили видео со странным действом в YouTube.

После того, как разгорелся скандал, чиновники заявили, что решили просто "примерить" к местности скамейки, качели и забор. Якобы у проектировщиков сквера возникли вопросы и было решено ответить на них таким способом, осуществив фото- и видеосъемку.

- Визуализацию можно было сделать на компьютере, - резонно заметил мэр Владимир Чернов.