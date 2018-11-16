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16.11.2018 11:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

5 событий в афише Международного культурного форума

Текст: Анна Шарова

Джазовый концерт Тины Кузнецовой, фотовыставка уникальных снимков ТАСС, спектакль от цирка хулиганов и мультимедийный концерт Посольства дельфинов. Редакция "РГ" выбрала 5 событий, которые стоит посетить в субботу в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сектор Музыка: "Тина Кузнецова - Zventa Sventana"

Финалистка шоу "Голос", любимица Игоря Бутмана и желанный гость знаковых международных проектов Тина Кузнецова будет сплетать народные песни разных областей России с инди-попом и техно вместе с музыкантами Zventa Sventana. Джазовая певица продемонстрирует свой дерзкий и актуальный взгляд на традиционное искусство, полностью разрушающий представление о народной песне.

Где? Когда?
17 ноября 20:00
Танцплощадка
Конюшенная пл., 2, Санкт-Петербург

Сектор Кино: Ретроспектива "Советское кино-68: в предчувствии перемен"

В ретроспективе "Советское кино-68: в предчувствии перемен" представлены картины, выпущенные или снятые в 1968 году, ценность которых начинает осознаваться только сегодня, полвека спустя.

Фото: Warner Bros. Pictures
Во втором фильме про "Фантастических тварей" тварями становятся люди

В 1968 году советское кино находится на пике своего развития - еще продолжает действовать энергия оттепельных преобразований. Год наполнен яркими, разнообразными событиями и спорами вокруг них. Меж тем что-то - незаметно пока, но необратимо - меняется в составе воздуха эпохи. В камерных фильмах, оставшихся, казалось бы, на обочине кинопроцесса, это смутное ощущение тревоги проявилось наиболее отчетливо.

Фильмы "Спасите утопающего" и "Три дня Виктора Чернышева" покажут с 35 мм пленки.

Где? Когда?
17 ноября 17:00 - 20:30
Открытая киностудия "Лендок"
наб. Крюкова канала, 12, Санкт-Петербург

Сектор Массовые коммуникации: Фотовыставка "Итальянское кино в объективе ТАСС"

Итальянская Республика принимает участие в международном культурном форуме в официальном статусе "страна-гость".

Фото: Александр Корольков
В Москве открылась уникальная фотовыставка Белорусского телеграфного агентства

Кино - одна из ключевых тем форума. Яркие, живые и эмоциональные образы, лаконичный и выразительный язык итальянского кинематографа всегда были понятны миллионам российских зрителей и любимы ими.

Информационное агентство России ТАСС впервые представляет неизвестные широкой публике работы своих фоторепортеров, главными героями которых стали звезды итальянского и российского кинематографа и выдающиеся режиссеры. Участники и гости форума увидят любимых многими поколениями зрителей кумиров не только на съемочных площадках и фестивалях, но и во время дружеских встреч. И даже на трибуне парламента.

Где? Когда?
17 ноября 10:00 - 21:00
Главный штаб Эрмитажа
Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург

Сектор Цирк и уличный театр: Спектакль "Упсала-цирка": "Сны Пиросмани" (6+)

Фото: Андрей Парфенов / РГ
"Упсала-цирк" показал в Воронеже спектакль-иероглиф

Упсала-Цирк - единственный в мире цирк для хулиганов, являющийся социально-культурным проектом. Там занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Им помогают изменить свой жизненный сценарий, реализовать таланты и стать успешными. Это современный цирк, где соединяются акробатика, жонглирование, контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейкданса.

На международном культурном форуме Упсала-Цирк представит спектакль "Сны Пиросмани", созданный по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. У его картин есть звучание, и нам остается только искать и смешивать эти звуки. У них есть свой ритм. Предметы разговаривают и появляются в спектакле в самых неожиданных формах. И стоит добавить сюда немного воображения, как персонажи картин оживают.

Где? Когда?
17 ноября 18:00
Упсала-цирк
Свердловская наб., 44, Санкт-Петербург

Сектор Литература и чтение: Мультимедийный концерт Посольства дельфинов: "12 сосудов ЖИ"

Посольство создано людьми, влюбленными в дельфинов и китов. Основные задачи международной негосударственной миссии - распространение целостного мировоззрения, создание культурного пространства, обеспечивающего сохранение и устойчивое гармоничное развитие жизни на Земле.

На международном культурном форуме Посольство дельфинов впервые представит мультимедийный концерт, в основе которого - текст "12 сосудов ЖИ". Диалог моря и суши, мужского и женского голосов, гитары и ханг, реальности и возможности…

Где? Когда?
17 ноября 22:00
Киноцентр "Ленфильм"
Каменноостровский пр., 10, Санкт-Петербург

Кстати

Санкт-Петербургский международный культурный форум - культурное событие мирового уровня, ежегодно притягивающее тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Культура Арт Фотография Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Санкт-Петербургский культурный форум
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