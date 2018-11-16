Главу калининградского роддома арестовали из-за смерти младенца

В Калининграде главу роддома, где недавно умер младенец, арестовали по делу о превышении должностных полномочий. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, сообщает следственный комитет РФ.

Инцидент произошел в начале ноября. Мальчик, как сообщают следователи, родился недоношенным, его вес составлял 700 граммов. Для поддержания жизнедеятельности ему требовался дорогостоящий препарат.

Как предполагают следователи, исполняющая обязанности главврача роддома велела подчиненным принять все возможные меры, чтобы новорожденный не выжил. А также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Свою позицию она мотивировала высокой стоимостью лекарства и нежеланием портить статистику.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Сегодня в Центральном районном суде Калининграда решался вопрос о мере пресечения.

Как заявили на суде представители следствия, они получили достаточно объективные данные о том, что глава роддома может угрожать потерпевшим и уже угрожала свидетелям. В результате суд решил арестовать подозреваемую.