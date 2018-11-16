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16.11.2018 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу калининградского роддома арестовали из-за смерти младенца

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде главу роддома, где недавно умер младенец, арестовали по делу о превышении должностных полномочий. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, сообщает следственный комитет РФ.

Инцидент произошел в начале ноября. Мальчик, как сообщают следователи, родился недоношенным, его вес составлял 700 граммов. Для поддержания жизнедеятельности ему требовался дорогостоящий препарат.

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Как предполагают следователи, исполняющая обязанности главврача роддома велела подчиненным принять все возможные меры, чтобы новорожденный не выжил. А также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Свою позицию она мотивировала высокой стоимостью лекарства и нежеланием портить статистику.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Сегодня в Центральном районном суде Калининграда решался вопрос о мере пресечения.

Как заявили на суде представители следствия, они получили достаточно объективные данные о том, что глава роддома может угрожать потерпевшим и уже угрожала свидетелям. В результате суд решил арестовать подозреваемую.

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