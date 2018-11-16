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16.11.2018 11:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курорт под Калининградом пригласил в гости японских котов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: @mukusuke Фото: @mukusuke
Фото: @mukusuke

Власти курорта федерального значения Зеленоградск в Калининградской области официально пригласили в гости двух котов из Японии, которых уже третий год охранники не пускают в местный музей. 

Уличные коты Кен Чан и Гоу Чан прославились на весь мир в результате затяжной борьбы с охраной художественного музея Ономити в префектуре Хиросима. Четвероногие постоянно пытаются проникнуть на территорию музея, секьюрити их выдворяют, и за этим противостоянием следят пользователи соцсетей.

Фото: Twitter.com/yoorashka
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- Когда мы узнали об этой истории, то тут же отправили в художественный музей Ономити письмо с приглашением посетить наш традиционный праздник - День рождения зеленоградского кота, который мы ежегодно проводим в марте. Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник, - говорится в сообщении на сайте администрации Зеленоградского городского округа.

Кроме того, ждет Кена и Гоу и уникальный музей кошек Муррариум, который тоже расположен в этом городе на берегу Балтики. Здесь для них уже выделили специальный абонемент, по которому они смогут посещать музей, сколько захотят. Японских котов будут рады видеть и в других музеях города.

Зеленоградск не случайно называют "городом кошек". Помимо Муррариума, здесь есть скульптурные композиции, настенная роспись с изображениями котов, ну и сами они, конечно, на городских улицах и в парках чувствуют себя полноправными горожанами. Это, как здесь считают, единственный в мире муниципалитет, где введена в штат должность котошефа.

В обязанности котошефа входит кормление четвероногих два раза в день в "Котофейне" - сквере, оборудованном специальными кормушками и поилками, и содержание этой "столовой" в чистоте. Котошеф Светлана Логунова готова оказать радушный прием Кену и Гоу.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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