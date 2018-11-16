Назначены три вице-мэра администрации Симферополя

Симферопольский горсовет объявил конкурс на замещение должности главы администрации города и назначил трех заместителей мэра. Такие решения приняли сегодня депутаты.

Конкурс решено провести 14 декабря. В нем смогут поучаствовать все желающие, подходящие по квалификационным требованиям. В их числе будет и недавно назначенная врио главы администрации Наталья Маленко. Документы от кандидатов принимаются с 19 ноября до 3 декабря.

Кроме того, депутаты согласовали назначения трех новых заместителей мэра. Предыдущие написали заявления об увольнении по собственному желанию вслед за бывшим руководителем администрации Игорем Лукашевым по требованию главы Крыма Сергея Аксенова.

Одним из новых замов стала Татьяна Свириденко, ранее занимавшая должность управляющего делами аппарата Симферопольского горсовета и имеющая стаж работы на руководящих должностях более 16 лет. Еще одним вице-мэром назначена соратница Маленко по партии Алла Пацинко. Ее предыдущее место работы - замруководителя секретариата фракции "Единая Россия" Госсовета РК. При Украине она была зампредседателя Комитета по делам семьи и молодежи АРК, а также управделами исполкома Киевского райсовета Симферополя.

О третьем заме СМИ пока известно меньше всего: по данным горсовета, Павел Кузнецов 1984 года рождения имеет высшее образование и "достаточный практический опыт работы на руководящих должностях". По информации из открытых источников, он также работал в секретариате фракции "ЕР". Поддержать эти кандидатуры депутатов попросила Маленко.

- Обращаюсь с просьбой согласовать трех заместителей главы администрации, - сказала она. - Это люди, с которыми я могу работать, понимая, что будет движение вперед.

Напомним, Игорь Лукашев и его замы ушли в отставку, так как не смогли справиться с порученной им работой.