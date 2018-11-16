Пострадавших в ДТП под Волгоградом детей доставили в реанимацию

Четверо детей, пострадавших в страшном ДТП в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. С места аварии их эвакуировали на вертолете санитарной авиации. Также в транспортировке участвовали девять бригад "скорой помощи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти и представителя областного минздрава.

Как рассказывала "РГ", авария произошла на 600 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград на границе с Камышинским районом. В результате погибли двое пятилетних детей, а также двое взрослых. Еще четверо детей и взрослый получили тяжелейшие травмы.

По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2106" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с "КАМАЗом". Сейчас медики делают все для спасения жизни пострадавших людей.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями. Предстоит выяснить, в каком состоянии был погибший водитель, когда пошел на обгон. Будут проведены соответствующие экспертизы.