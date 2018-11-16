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16.11.2018 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия пообещала Киеву "серьезные последствия" за Крым

Текст: Галина Мисливская
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

"Беспредел", который творят у берегов Крыма украинские "пираты", должен обернуться для них серьезными последствиями, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал ТАСС ситуацию с задержанием Украиной в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов, которые заходили в Крым и делали это, с точки зрения Киева, незаконно.

"Разумеется, нужно принимать ответные меры. В рамках законов, как это было до сих пор", - заявил Косачев. Он отметил, что данные меры должны обернуться "ясными последствиями для украинских "пиратов", чтобы в Киеве понимали: "беспредел" на море обернется ущербом для самой Украины - что уже происходит".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В Крыму придумали ответ на задержание Украиной 15 судов

Действия Украины он объясняет желанием спровоцировать Россию на ответную реакцию, "максимально жесткую и желательно силовую, чтобы потом побежать в европейские структуры с криками про российскую агрессию".

Эта схема может сработать, считает парламентарий, поскольку европейцы в последнее время "уже выражали озабоченность вполне легитимными досмотрами иностранных судов российскими службами, ни разу не упомянув про то, что обострение произошло исключительно по вине властей Украины, арестовавших судно "Норд" и до сих пор незаконно удерживающих его капитана".

Сенаторы будут следить за развитием событий у берегов Крыма.

"Полагаю, в случае обострения ситуации, будем обсуждать тему на заседании комитета с участием наших силовых служб, как это уже было после захвата "Норда", - заявил Косачев.

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