СК завершил расследование убийства многодетной матери на Кубани

Сотрудники Главного управления СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жестокого убийства 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой, которое произошло в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.

По информации ведомства, обвиняемыми в преступлении признаны два молодых человека, одному из которых на момент совершения убийства было 16 лет, второму - 20. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, 14 мая 2018 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью изнасиловали Дмитриеву. В процессе нанесли ей тяжелые увечья и, чтобы скрыть свое преступление, убили женщину.

"В ходе расследования стало известно, что парни в 2018 году были причастны также к грабежу и кражам", - говорится в сообщении СУ СКР.

Одному из подозреваемых было предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего. Второму фигуранту, помимо изнасилования и убийства, были также предъявлены обвинения в краже. Кроме того, следствию удалось найти двоих их подельников, которые участвовали в грабеже и краже. Им также предъявлены обвинения.

По ходатайству следствия членам семьи погибшей Натальи Дмитриевой министерством труда и социального развития Краснодарского края оказана психологическая, а также социальная помощь в виде пособий.

Как уже писала "РГ", тело 40-летней Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая на одной из улиц Псебая, неподалеку от ее дома. По версии следствия, садисты-убийцы вечером 13 мая распивали спиртные напитки в одном из местных кафе. Здесь же за соседним столиком сидела с подругой Наталья Дмитриева. Когда она собралась домой, молодые люди вызвались проводить ее. По пути ударили по голове, затем, как сказано в официальном сообщении, "совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину, после чего злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись".