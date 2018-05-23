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23.05.2018 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после жестокого убийства женщины проверят работу полиции

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Работу полиции в кубанском поселке Псебай, где произошло зверское убийство 40-летней многодетной матери, проверит специальная комиссия центрального аппарата МВД.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, причиной для такой проверки стала информация, что полицейские в Псебае "не исполняли свои обязанности", а это в результате "повлекло за собой совершение тяжкого преступления".

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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- ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками Отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшим за собой совершение тяжкого преступления, - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего в регион направлена комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУСБ (управления собственной безопасности), ГУУР (управления уголовного розыска), ГУОООП (обеспечение охраны общественного порядка) и Оперативного управления МВД России.

В ведомстве сообщили, что "комиссией будут тщательно изучены все имеющиеся материалы, а также дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории". Если подтвердится информация о нарушении законодательства, то "виновные будут привлечены к ответственности", - заверили в официальном сообщении МВД России.

Как уже ранее писала "РГ", Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в кубанский поселок Псебай, где произошло резонансное убийство, своего старшего помощника для встречи с жителями поселка. Глава городского поселения Псебай Мостовского района Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию.

По данным следствия, вечером 13 мая подозреваемые - 16-летний юноша и его 20-летний соучастник - напали на женщину. Один из них ударил жертву по голове, после чего жестоко надругался над ней. Чтобы скрыть факт насилия, один из нападавших задушил женщину. При обнаружении тело оказалось настолько обезображено подростками, что его не смогли опознать.

Сейчас оба подозреваемых в этом страшном преступлении задержаны. Жители поселка сообщили в правоохранительные органы, что расследование преступления пытаются замять.

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